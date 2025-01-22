BETZDORF – Streit um Rettungsgasse in Betzdorf endet mit Beleidigung

Ein 39-jähriger Mann erschien bei die Polizei Betzdorf, um eine Beleidigung zu seinem Nachteil anzuzeigen. Demnach habe er sich mit seinem Fahrzeug auf der Friedrichstraße in Höhe des Busbahnhofs im Rückstau befunden, als von hinten kommend zwei Fahrzeuge des Rettungsdiensts Wegerechte in Anspruch nahmen. Eine Verkehrsteilnehmerin sei nach dem Durchfahren der Einsatzfahrzeuge mitten in der Rettungsgasse stehen geblieben, worauf der Mann sie habe ansprechen wollen. Als Reaktion sei deren Beifahrer ausgestiegen und habe ihn beleidigt, sowie Schläge angedroht. Zeugen des Geschehens können sich bei der Polizeiinspektion Betzdorf unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de melden.