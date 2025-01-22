BETZDORF – Spiegel an geparktem PKW in Betzdorf beschädigt und geflüchtet

Eine Täterschaft beschädigte am 20. September 2025 im Vorbeifahren den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand der Wilhelmstraße geparkten VW. Anschließend entfernte sich die Person mit ihrem Fahrzeug in Richtung Wissen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Quelle Polizei