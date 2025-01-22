BETZDORF – Sachbeschädigung an PKW in Tiefgarage in Betzdorf

Im Zeitraum zwischen dem 13. September 2025, 18:00 Uhr, und 15. September 2025, 07:00 Uhr, beschädigte eine Täterschaft die Motorhaube eines in der Tiefgarage an der Wilhelmstraße geparkten Citreon. Mit einem spitzen Gegenstand wurde ein Loch in das Blech gestochen. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Quelle Polizei