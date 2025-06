BETZDORF – „Sabine trifft…“ Minister Hoch zum neuen Bestattungsgesetz – traditionell, modern, selbstbestimmt

Im Rahmen ihrer Veranstaltungsreihe „Sabine trifft…“, begrüßt die Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler Staatsminister Clemens Hoch. In einer sich wandelnden Gesellschaft wächst der Wunsch nach mehr Selbstbestimmung, auch in sensiblen und höchstpersönlichen Bereichen wie dem Umgang mit Sterben und Bestattungen. Vor diesem Hintergrund hat die rheinland-pfälzische Landesregierung ein neues Bestattungsgesetz in das parlamentarische Verfahren eingebracht. Dieses Gesetz eröffnet neue, individuelle Möglichkeiten der Gestaltung und ermöglicht mehr Selbstbestimmung, während es gleichzeitig der Friedhofs- und Trauerkultur gerecht wird.

Staatsminister Clemens Hoch wird in einem ca. 20-minütigen Impulsvortrag auf verschiedene Aspekte rund um das Thema eingehen und aufzeigen, wie individuelle Wünsche im Einklang mit den neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen verwirklicht werden können. Selbstverständlich haben Sie die Gelegenheit, Ihre Fragen und Anliegen in die Diskussion einzubringen. Lassen Sie uns gemeinsam über die geplanten Regelungen und deren Auswirkungen ins Gespräch kommen.

Die Veranstaltung findet statt am: Montag, den 16. Juni um 19:00 Uhr, im Barbarasaal der Stadthalle Betzdorf, Hellerstraße 30, 57518 Betzdorf.

Ich freue mich auf einen anregenden Austausch und darauf, mit Ihnen in einen konstruktiven Dialog zu treten. Um eine bessere Planbarkeit der Veranstaltung zu gewährleisten, bitten wir um Ihre Anmeldung bis zum 11. Juni. Diese können Sie jederzeit per E-Mail an post@baetzing-lichtenthaeler.de senden.