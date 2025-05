BETZDORF – Polizei bietet Trainingsmöglichkeit für den Sporttest

Am Montag, den 23. Juni 2025, bietet die Polizei Betzdorf Interessierten die Möglichkeit zusammen mit den Einstellungsberatern für den Sporttest der Polizei Rheinland-Pfalz zu trainieren. Die Trainingseinheit richtet sich an alle Personen ab 16 Jahren. Bitte melden sie sich vorher kurz per Email an: PIBetzdorf.Einstellungsberatung@polizei.rlp.de. Quelle Polizei