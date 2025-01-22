BETZDORF – Jugendliche Radfahrende kollidieren in Betzdorf mit PKW

Im Einmündungsbereich Schulstraße / Wagnerstraße verletzte sich am 19. September 2025 gegen 18:10 Uhr eine 15-jährige. Die Jugendliche war mit einem gleichaltrigen Jugendlichen mit Fahrrädern unterwegs, und bog von der Wagnerstraße nach rechts in die Schulstraße ab. Aufgrund am Fahrbahnrand geparkter Fahrzeuge fuhren sie dabei in den Bereich des Gegenverkehrs, und kollidierten mit einem fahrenden BMW einer 21-jährigen. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Quelle Polizei