BETZDORF – Jan Mondorf als Schulpfarrer eingeführt

Pfarrer Jan Mondorf wurde am Sonntag, 9. Februar, von Superintendentin Pfarrerin Andrea Aufderheide offiziell in sein neues Amt als Schulpfarrer eingeführt. Er übernimmt die dritte kreiskirchliche Pfarrstelle des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen und unterrichtet Evangelische Religionslehre an der IGS Betzdorf-Kirchen sowie am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen.

Mehr als 80 Gäste – darunter zahlreiche Kolleginnen und Kollegen, Weggefährten, Freunde und Bekannte – füllten die Kirche in Friedewald, um an der feierlichen Einführung des 1984 in Siegen geborenen Theologen teilzunehmen. In ihrer Ansprache hob Superintendentin Aufderheide die Bedeutung von Aufbruch und Veränderung hervor, inspiriert durch das Lied „Vertraut den neuen Wegen“. Sie würdigte Mondorfs beruflichen Werdegang, der von Flexibilität und Gottvertrauen geprägt ist, und betonte seine wichtige Rolle als Begleiter junger Menschen: „Gott hat mich einen Weg geführt“ – mit diesen Worten fasste Mondorf selbst seinen bisherigen Weg zusammen.

In seiner Predigt reflektierte Mondorf über Psalm 143,8 und spannte einen Bogen von Martin Luthers Deutung bis in die Gegenwart. Mit dem anschaulichen Bild eines Weckers veranschaulichte er seine zentrale Erkenntnis: Gottes Güte lässt sich jeden Tag neu erfahren, und jeder Morgen bietet die Möglichkeit, Sorgen und Ängste vertrauensvoll in Gottes Hände zu legen.

Auch musikalisch wurde die theologische Weite spürbar: Die Schülerinnen Thirza Uhr und Lotta Geipel begleiteten den Gottesdienst gemeinsam mit Kirchenmusiker Günter Meier und sorgten mit Stücken von J.S. Bach bis Leonard Cohen für eine festliche und zugleich nachdenkliche Atmosphäre.

Beim anschließenden Empfang gab es Gelegenheit für Grußworte aus dem Kirchenkreis, der Schulgemeinschaft sowie von Vertretern seiner früheren Wirkungsstätten. Alle Redner wünschten Mondorf für seine neue Aufgabe viel Erfolg und Segen.

Zur Person: Jan Mondorf studierte Theologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und absolvierte sein Vikariat in der St.-Victor-Kirchengemeinde in Victorbur (Kirchenkreis Aurich). Seit Juni 2015 war er Pastor im Kirchspiel Basse und seit Dezember 2019 in der Kirchengemeinde Niedernstöcken (Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers), wo er vielfältige seelsorgerliche und pädagogische Aufgaben übernahm. Zudem engagierte er sich im Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf als Beauftragter für Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am kirchlichen Leben. Seit dem 1. Oktober 2024 bringt er seine Erfahrung in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien als Schulpfarrer an der IGS Betzdorf-Kirchen und dem Freiherr-vom-Stein-Gymnasium ein. Foto: Kirchenkreis

Foto: Jan Mondorf (r.) wird durch Superintendentin Aufderheide eingeführt.