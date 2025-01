BETZDORF – „Izend“ eröffnet Konzertsaison in der „Linde“ in Betzdorf

„Endlich“, werden die Freunde der Kultkneipe „Linde“ im Betzdorfer Klosterhof sagen. Kneipenwirt Florian Schneider startet die Konzertsaison 2025 am 15. Februar. Dann heizt das Siegerländer Duo „Itzend“ den Gästen wieder ab 20:30 Uhr kräftig mit Rock- und Popklassikern ein.

Karl-Heinz Dentler und Torsten Krebs bilden das Duo „Itzend“. Sie lassen mit zwei markanten Stimmen, kräftigem Gitarrensound und einem treibenden Cajón den Sound der wilden 70er, 80er und 90er-Jahre wieder auferstehen.

Den Stammgästen der Linde sind die beiden Vollblutmusiker gut bekannt. Sie spielten bereits in der Linde. Die Fans schrieben ihnen damals ins Gästebuch „Super Stimmung in der Linde in Betzdorf. Ihr rockt die Bude, wir hatten einen schönen Abend mit guter handgemachter Musik. Vielen Dank dafür“.

Auch diesmal erwartet die Besucher ein „Rundum-sorglos-Paket“, bei dem jeder Song ein Treffer ist und von Anfang an der perfekte Sound und das gemütliche Linde-Flair für Superstimmung sorgt. Am 15.02.2025 erwartet die Linde ihre Gäste ab 18:00 Uhr. „itzend“ heizen den Gästen dann ab 20:30 Uhr ein. Eintritt wird keiner erhoben – ein Hut geht rund.