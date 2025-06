BETZDORF – Haubrich und Berning führen Kreis-Jusos künftig im Duo – Jusos im Kreis Altenkirchen wählen neuen Vorstand und blicken auf die Landtagswahl 2026

Die Jusos im Kreis Altenkirchen setzen auf Kontinuität mit frischem Schwung: Auf ihrer ordentlichen Kreiskonferenz haben die Mitglieder Lukas Berning (Kirchen) und Colin Haubrich (Daaden) einstimmig zur neuen Doppelspitze gewählt. Beide sind seit nun zwei Jahren prägende Gesichter der Jusos im Kreis – Berning als bisheriger Vorsitzender, Haubrich bislang als Geschäftsführer. Künftig stehen sie auch offiziell gemeinsam an der Spitze.

„Wir haben die Jusos in den vergangenen Jahren gemeinsam geführt – jetzt tun wir das auch formal Seite an Seite“, sagt Berning. Haubrich ergänzt: „Für uns ist klar: Politik braucht junge Stimmen, die Haltung zeigen, unbequem sind und dort präsent sind, wo andere wegschauen – gerade hier im ländlichen Raum.“

Struktureller Aufbruch, politische Kontinuität

Möglich macht die Doppelspitze eine modernisierte Satzung, die von der Konferenz einstimmig verabschiedet wurde. Sie schafft flexiblere Strukturen und erleichtert es jungen Menschen, Verantwortung zu übernehmen – auch neben Schule, Ausbildung oder Studium. Für die Jusos ist das ein notwendiger Schritt, um Beteiligung zu stärken und den Verband zukunftsfest aufzustellen.

SPD-Spitze lobt Engagement der Jusos

In ihren Grußworten machten SPD-Kreisvorsitzender Jan Hellinghausen und Philip Schimkat, stellvertretender SPD-Kreisvorsitzender und SPD-Landtagskandidat im Wahlkreis 2, deutlich: Die Jusos sind mehr als der „Nachwuchs“. Sie setzen Impulse, mischen sich ein – und stoßen wichtige Debatten an. „Junge Stimmen wie unsere braucht es – nicht irgendwann, sondern jetzt“, so Schimkat.

Landtagswahl 2026 im Blick

Mit der Neuwahl des Vorstands richten die Jusos auch den Blick nach vorn. Im kommenden Jahr steht die Landtagswahl an – und für die Jusos ist klar: „Wir wollen beide Direktmandate gewinnen – und Alexander Schweitzer als Ministerpräsidenten bestätigen.“

Im Wahlkreis 1 geht mit Sabine Bätzing-Lichtenthäler eine profilierte und anerkannte Abgeordnete erneut ins Rennen. Für die Jusos ist sie eine glaubwürdige, sozial engagierte Stimme – klar in der Haltung, nah bei den Menschen, mit einem feinen Gespür für die Lebensrealitäten im ländlichen Raum. Unterstützt wird sie von Colin Haubrich als B-Kandidat – jung, engagiert, fest in der Region verwurzelt, mit langjähriger Erfahrung in der politischen Jugendorganisation und als frische Stimme, die neuen Wind in die politische Debatte bringt.

Im Wahlkreis 2 kandidiert Philip Schimkat – jung, politisch erfahren und mit beiden Beinen im Berufsleben. Als langjähriger Juso-Kreisvorsitzender und kommunalpolitisch engagierter Sozialdemokrat bringt er genau die Erfahrung mit, die es braucht, um die Region im Landtag wirksam zu vertreten.

Jung. Klar. Vor Ort.

Der neue Vorstand will in den kommenden Monaten nicht nur den Wahlkampf begleiten, sondern auch inhaltlich Akzente setzen. „Unser Anspruch ist klar: Wir wollen, dass junge Menschen sich einmischen – mitreden, mitgestalten und mitentscheiden. Dafür schaffen wir Räume. Und dafür stehen wir ein“, betonen Haubrich und Berning.

Gleichzeitig verstehen sich die Jusos Altenkirchen als die politische Jugendorganisation für alle progressiven jungen Menschen im Kreis: laut, sichtbar und verlässlich. „Wir wollen auch in Zukunft eine klare Stimme sein – für soziale Gerechtigkeit, für Vielfalt, für eine solidarische Gesellschaft. Und für alle, die Politik nicht einfach hinnehmen, sondern verändern wollen.“