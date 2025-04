BETZDORF – Geburtstagsparty mit den Rusty Buds

Am Freitag, 11. April wird in der Kultkneipe „Zur Linde“ im Betzdorfer Klosterhof gefeiert. Kneipenwirt Florian Schneider blickt auf zwei erfolgreiche Jahre zurück: „Dass wir die „Linde“ wieder zu einem beliebten Treffpunkt machen konnten, verdanken wir vor allem unseren tollen Gästen“ Zum „Zweijährigen“ bedankt er sich mit einem Konzertabend und einigen „feuchten Überraschungen“.

Die Linde hat sich in den zwei Jahren nicht nur einen Namen als gemütlicher Treffpunkt gemacht. Sie ist inzwischen auch aus der heimischen Musikszene nicht mehr wegzudenken. Nahezu jeden Monat gastieren Newcomer und in der Region bekannte und beliebte Musiker in dem gemütlichen Schankraum der „Linde“. Natürlich gibt es deshalb auch ein Geburtstagskonzert, das von den Rusty Buds bestritten wird.

Die Rusty Buds konnten bereits im vorigen Jahr mit einem Konzert in der Linde überzeugen. Das Duo mit seinen urig-ehrlichen Eigenkompositionen und einigen Coversongs in Verbindung mit der heimeligen Atmosphäre der Linde sorgten für eine Wohlfühlstimmung, die nach dem Konzert für langanhaltenden Beifall sorgte. Auch die Musiker hatten viel Spaß in der Linde – und freuen sich schon darauf, wieder für einen tollen Konzertabend in der Linde zu sorgen.

Das Konzert am 11. April beginnt um 20:30 Uhr. Geöffnet wird die Linde bereits um 18:00 Uhr. Für diesen Geburtstagsabend hat sich „Flo“ – wie der Wirt von seinen Gästen genannt wird – auch einige „flüssige Überraschungen“ einfallen lassen.