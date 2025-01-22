BETZDORF – Fußstreife vollstreckt Haftbefehl in Betzdorf

Im Rahmen einer Fußstreife kontrollierten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf am Nachmittag des 19. September gegen 16:45 Uhr in der Betzdorfer Innenstadt eine 28-jährige, für die ein Haftbefehl der nordrhein-westfälischen Justiz vorlag. Nach ihrer Verhaftung gelang des Frau über Verwandte den notwendigen Geldbetrag aufzureiben, um die Verbringung in eine Justizvollzuganstalt gerade noch abzuwenden. Quelle Polizei