BETZDORF – Finanzierung der stationären Pflege: Infoabend in Betzdorf

„Finanzierung der stationären Pflege“ lautet der Titel eines Informationsabends des Seniorenbüro der Kreisverwaltung Altenkirchen in Kooperation mit dem Kreisseniorenbeirat des Landkreis Altenkirchen am Mittwoch, 14. Mai, 18 Uhr, in den Räumen des Altenschutzbund „SOLIDAR“ in Betzdorf (Bahnhofstraße 13, 1.Obergeschoß der Galerie).

Um diese und ähnliche Fragen geht es: Wie bezahle ich das Pflegeheim? Müssen meine Kinder bezahlen? Muss ich das Haus verkaufen? Wie stelle ich einen Antrag beim Sozialamt? Markus Hahmann vom Sozialamt der Kreisverwaltung Altenkirchen gibt Antworten und referiert über die verschiedenen Möglichkeiten einer Pflegefinanzierung.

Anmeldung sind erwünscht. Kontakt: Agnes Brück, Kreisverwaltung Altenkirchen, Tel.: 02681 – 812086, E-Mail: agnes.brueck@kreis-ak.de