BETZDORF – Fahrzeugführer unter THC-Einfluss in Betzdorf

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle mit einem Smart mit niederländischem Kennzeichen, stellten Beamte der Polizei Betzdorf am 17. Dezember 2025 gegen 12: 45 Uhr bei dem 26-jährigen Fahrzeugführer konsumtypische Ausfallerscheinungen fest. Ein polizeilicher Vortest verlief positiv auf die Stoffgruppe THC. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Quelle Polizei