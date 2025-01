BETZDORF – Einführung von Jan Mondorf als Schulpfarrer

Im Rahmen eines festlichen Gottesdienstes am Sonntag, den 9. Februar 2025, wird Jan Mondorf als neuer Schulpfarrer in die 3. kreiskirchliche Pfarrstelle des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen zur Erteilung der Evangelischen Religionslehre an der IGS Betzdorf-Kirchen und dem Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen eingeführt. Die Einführung wird von Superintendentin Pfarrerin Andrea Aufderheide vorgenommen. Der Gottesdienst mit anschließendem Empfang findet um 14 Uhr in der Evangelischen Kirche Friedewald statt.

Jan Mondorf, 1984 in Siegen geboren, war nach dem Theologiestudium an der Westfälischen Universität Münster sowie seinem Vikariat in der St. Victor-Kirchengemeinde in Victorbur (Kirchenkreis Aurich) seit Juni 2015 Pastor im Kirchspiel Basse und seit Dezember 2019 in der Kirchengemeinde Niedernstöcken (Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers), wo er vielfältige seelsorgerliche und pädagogische Aufgaben übernahm. Im Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf war er zudem Beauftragter für Teilhabe für Menschen mit Behinderungen am kirchlichen Leben. Seine Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien bringt er seit dem 1. Oktober 2024 in die Schulpfarrstelle ein.

Die Verbindung von biblischen Geschichten mit dem täglichen Leben, besonders in der Arbeit mit jungen Menschen, liegt ihm am Herzen: „Mich haben schon früh biblische Geschichten fasziniert. Sie werden von Menschen für Menschen erzählt und wollen Kraft, Trost und Hoffnung schenken. Dies mit der Relevanz für unser heutiges Leben zu verknüpfen und weiterzugeben, ist mir ein Anliegen in meiner Arbeit“, erklärt Mondorf.

Als Schulpfarrer wird er die Schülerinnen und Schüler an der IGS Betzdorf-Kirchen und dem Freiherr-vom-Stein-Gymnasium auch in ihrer geistlichen und ethischen Entwicklung begleiten und mit ihnen über relevante Fragen des Lebens und Glaubens ins Gespräch kommen. Foto (privat): Jan Mondorf