BETZDORF – Einbruchsdiebstahl in Gaststätte in Betzdorf – Automaten aufgebrochen

In der Nacht zum 07. November 2025 brachen Unbekannte ein Fenster zur Gaststätte Brado in Betzdorf, Geschwister-Scholl-Straße, auf. Im Inneren wurde ein Geldspielautomat gewaltsam geöffnet und das Bargeld entwendet. Die genaue Schadenssumme steht noch nicht fest. Auf der Kamera am Eingang der über der Gaststätte liegenden Wohnung ist um 03:05 Uhr eine männliche Person zu sehen, die eine Getränkedose in der Hand hält. Die Person hat weder Bart noch Brille und ist bekleidet mit einer Mütze und einer Steppjacke mit Kapuze. Sie trägt Sneaker-Schuhe. Ob die Person mit dem Einbruch in Verbindung steht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Anwohner in dem Bereich werden gebeten, Kameraaufnahmen an ihrem Wohnhaus entsprechend zu überprüfen. Hinweise zu Personen und oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Quelle Polizei