BETZDORF – Einbruch in Gaststätte in Betzdorf – Automaten aufgebrochen

Im Laufe des 07. November 2025 wurde ein weiterer Einbruch in eine Gaststätte in Betzdorf gemeldet. Zwischen 03 Uhr und 10:30 Uhr drangen Unbekannte in die Gaststätte Brucher Stuben – Zum Turgut in Betzdorf, Friedrich-Ebert-Straße, ein. Auch hier wurde ein Geldspielautomat aufgebrochen. Die Höhe des entwendeten Bargeldes ist noch unbekannt. Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Quelle Polizei