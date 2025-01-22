BETZDORF – Carlo Grifone einstimmig zum Beigeordneten der Stadt Betzdorf gewählt

Der Stadtrat Betzdorf hat in seiner Sitzung am 25. Juni 2026 Carlo Grifone (SPD) zum weiteren Beigeordneten der Stadt gewählt. In geheimer Abstimmung erhielt er alle 19 abgegebenen Stimmen. Grifone nahm die Wahl an, wurde von Stadtbürgermeister Behner vereidigt und noch am selben Abend in sein Amt eingeführt.

Vorgeschlagen wurde Grifone von Fraktionssprecherin Ursula Brühl. Er tritt die Nachfolge von Stefanie Stieler an, die ihr Amt als Beigeordnete zum 28. Februar 2026 aus persönlichen Gründen niedergelegt hatte.

„Ich freue mich sehr über das einstimmige Vertrauen des Stadtrats und übernehme diese Verantwortung mit Respekt und Tatendrang“, so Carlo Grifone in SPD Kreisen. „Betzdorf steht vor wichtigen Weichenstellungen, etwa bei der Gesundheitsversorgung, beim Thema Wohnraum, Infrastruktur und einer lebendigen Innenstadt. Diese Themen will ich mit Nachdruck und im engen Austausch mit den Bürgern voranbringen.“

Fraktionssprecherin Ursula Brühl zeigt sich überzeugt von der Wahl: „Das klare Ergebnis von 19 zu 0 Stimmen spricht für sich: Carlo Grifone genießt das Vertrauen des gesamten Stadtrats. Er verbindet Sachverstand mit echtem Gestaltungswillen und wird das Amt mit voller Kraft ausfüllen.“

Zugleich dankte Brühl der scheidenden Beigeordneten: „Stefanie Stieler hat sich mit großem persönlichen Einsatz für Betzdorf eingebracht. Ihre Entscheidung, das Mandat aus persönlichen Gründen niederzulegen, respektieren wir und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute.“