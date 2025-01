BETZDORF – „Burger mit Bätzing“ – Junge Stimmen im Dialog mit der Landespolitik – Offenes Gesprächsformat für junge und politisch interessierte Menschen im Kreis Altenkirchen

Am Dienstag, den 04. Februar um 20 Uhr, lädt die Landtagsabgeordnete und Vorsitzende der SPD Rheinland-Pfalz, Sabine Bätzing-Lichtenthäler, gemeinsam mit Bundestagskandidat Jan Hellinghausen und den Jusos des Kreises Altenkirchen alle jungen und politisch interessierten Menschen zum 1. „Burger mit Bätzing“ in 2025 ins First Beef (Wilhelmstraße 3, 57518 Betzdorf) ein.

Das Quartalsformat „Burger mit Bätzing“ bietet eine einzigartige Möglichkeit, in ungezwungener Atmosphäre, dieses Mal mit Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Jan Hellinghausen und engagierten Jugendlichen über aktuelle politische Themen zu sprechen, Fragen zu stellen und eigene Anliegen zur Sprache zu bringen. Die Gelegenheit, mit einer Landesvorsitzenden und einem Bundestagskandidaten so nahbar und ansprechbar ins Gespräch zu kommen, ist eine besondere Ausnahme und unterstreicht die Verbundenheit von Bätzing-Lichtenthäler und Hellinghausen zur jungen Generation.

Die Veranstaltung bietet nicht nur Raum für Austausch und Diskussionen, sondern lädt auch dazu ein, neue Leute kennenzulernen und Ideen miteinander zu teilen. „Burger mit Bätzing“ wird als Erfolgsformat weiterhin quartalsweise stattfinden und bleibt offen für alle, die Lust auf anregende Gespräche in entspannter Atmosphäre haben.