BETZDORF – BERLIN – 9. Klasse der IGS Betzdorf trifft MdB Ellen Demuth im Deutschen Bundestag

BETZDORF – BERLIN – Politik hautnah – 9. Klasse der IGS Betzdorf trifft MdB Ellen Demuth im Deutschen Bundestag

Im Rahmen ihrer Abschlussfahrt besuchte die 9. Jahrgangsstufe der Integrierten Gesamtschule (IGS) Betzdorf den Deutschen Bundestag in Berlin. Ein besonderer Programmpunkt war das persönliche Gespräch mit Ellen Demuth, Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Neuwied–Altenkirchen.

Ziel des Besuchs war es, den Schülerinnen und Schülern einen anschaulichen Einblick in die parlamentarische Arbeit zu vermitteln. Ellen Demuth berichtete von ihrem Alltag als Abgeordnete und gab einen Überblick über ihre Tätigkeit in verschiedenen Bundestagsausschüssen – darunter Auswärtiges, Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie Kultur und Medien. Zudem ist sie stellvertretendes Mitglied im Gesundheitsausschuss.

Die Jugendlichen zeigten großes Interesse an aktuellen politischen Themen und nutzten die Gelegenheit, ihre Fragen direkt an die Abgeordnete zu richten. Der lebendige Austausch zeigte, wie wichtig politische Bildung in der Praxis ist. „Der direkte Dialog mit jungen Menschen ist mir ein großes Anliegen – er stärkt das Verständnis für demokratische Prozesse und regt zur eigenen Meinungsbildung an“, betonte Ellen Demuth im Anschluss.

Abgerundet wurde der Besuch durch eine Führung durch das Reichstagsgebäude. Dabei erfuhren die Schülerinnen und Schüler Wissenswertes zur Geschichte, Architektur und Funktionsweise des Parlaments – ein spannender und lehrreicher Abschluss ihrer politischen Bildungsreise. Foto: Tjark Thönßen