BETZDORF – Aufmerksame Zeugin gibt wichtige Hinweise zu verletzter Unfallfahrerin in Betzdorf

Eine aufmerksame Taxifahrerin informierte am 16. September 2025 gegen 17:30 Uhr eine Streife der Polizei Betzdorf über eine Verkehrsteilnehmerin, die offenbar Hilfe bedurfte. Die Taxifahrerin gab an, dass sie kurz zuvor einer Frau aufgeholfen habe, die mit ihrem Elektrokleinstfahrzeug (sog. „E-Scooter“) gestürzt war. Die Frau habe jedoch einen sehr angeschlagenen Eindruck erweckt.

Die Streife konnte die gemeldete Frau, eine 58-jährige, im Nahbereich antreffen. Deren angegebener Zustand bestätigte sich auch gegenüber den Polizeikräften, sodass der Rettungsdienst hinzugezogen werden musste. Aufgrund einer Kopfverletzung wurde die 58-jährige ins Krankenhaus eingeliefert. Ihr Zweirad wurde zur Eigentumssicherung durch die Polizei sichergestellt. Quelle Polizei