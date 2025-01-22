BETZDORF-ALTENKIRCHEN – Heimat-Jahrbuch des Kreises Altenkirchen

Das Heimat-Jahrbuch des Kreises Altenkirchen erscheint im Herbst schon zum 70. Mal. Eine wahrhaft stolze Zahl. Zur Tradition gehört seit langem, dass sich die Autorinnen und Autoren im Frühjahr treffen und über die bisherigen Ausgaben und das künftige Werk sprechen. Diesmal hatte man sich für Betzdorf entschieden und dies zum allerersten Mal, stellte Gerd Bäumer als Geschäftsführer des Vereins Betzdorfer Geschichte bei der Begrüßung fest. Ort der Zusammenkunft war dann das vorbildlich geführte „Haus der Betzdorfer Geschichte“ in der Bismarckstraße. Grußworte zur Einleitung sprach zunächst Tobias Gerhardus als Erster Beigeordneter des Landkreises Altenkirchen und selbst Autor. Auch übermittelte er die besten Wünsche von Landrat Dr. Peter Enders, der sich für die lobenswerte Arbeit

der Heimatschriftsteller bedankte. Dr. Kirsten Seelbach, die das Projekt seit vielen Jahren redaktionell betreut, wurde bescheinigt: „Es sind hervorragende Bücher. Die Menschen interessieren sich eben für die eigene Geschichte, was sehr positiv ist“. Inzwischen hat der Landkreis Altenkirchen die Herausgeberschaft in der Nachfolge des Kreisheimatvereins übernommen, Ansprechpartner ist die Kreisvolkshoch-schule. Deren pädagogischer Leiter Holger Telke äußerte sich ebenfalls voller Anerkennung: „Die Buchreihe erfreut sich eines großen Zuspruchs und verdient ein noch langes Bestehen“. Auch Joachim Weger, Beigeordneter, zuständig für den Bildteil und ebenfalls langjähriger Autor, steuerte ein weiteres Grußwort bei. Ein großes Lob heimste wie immer Frank Schneider ein. Er kümmert sich um das übersichtliche Layout. Frau Dr. Seelbach ging dann auf Details der Buchreihe ein. Demnach haben 40 Autorinnen und Autoren die Ausgabe 2026 mit gut 50 Beiträgen von sehr unterschiedlichen Themenbereichen aus allen Kreisteilen auf 320 Seiten: bereichert: „Herzlichen Dank dafür!“. Wenn man auch einige neue Heimatschriftsteller willkommen heißen kann, mangelt es doch an Nachwuchs: „Bitte machen Sie Werbung in ihrem Bekanntenkreis!“. Für die Ausgabe 2027 liegen bereits einige Artikel vor. Sollten jedoch Platzprobleme auftreten, keine Angst, die Beiträge bleiben erhalten, werden aber unter Umständen geschoben. Abgabeschluß ist wie immer der 30. Juni. Dr. Seelbach bekam sogar ein Geschenk als Anerkennung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit. Übergeben wurde es von Melanie Henn und Anja Barth seitens der Kreisvolkshochschule. Michael Lieber, ehemaliger Landrat, bat noch um Material zum Thema „Jüdisches Leben in der Heimatregion“. Nach dem gemeinsamen Kaffeetrinken für die etwa 20 anwesenden Autorinnen und Autoren folgte ein längerer Lichtbildvortrag von Gerd Bäumer. Dabei wurde klar, dass sich Betzdorf enorm verändert hat und dabei manchmal kaum wiedererkannt wird. Starker Beifall belohnte die sachkundigen Ausführungen. Geöffnet ist das Haus der Geschichte übrigens jeweils donnerstags zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr. Joachim Weger präsentierte drei Vorschläge für das Titelblatt 2027. Alle Fotos stammen aus der Gegend Mehren/Weyerbusch. Zum Abschluss stand noch eine Besichtigung aller Etagen des Geschichtsmuseums auf dem Programm. (bt) Fotos: Bernhard Theis