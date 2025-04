BETZDORF – 50 Jahre Schäfer Shop – ein Fenster in die Arbeitswelt von morgen

Wer wissen will, wie die Zukunft der Arbeit aussehen könnte oder gar wird, der muss nicht zwingend die Start-up-Szene in Berlin oder ein Hipster-Viertel in Hamburg besuchen – es reicht der Blick zur Industriestraße in Betzdorf-Bruche. Dort sitzt mit der Firma Schäfer Shop einer der größten Arbeitgeber im Kreis Altenkirchen, weithin bekannt als führender Anbieter von Büro-, Lager- und Betriebsausstattungen in Europa. Automatisch muss man an den Rollcontainer denken. Was völlig korrekt ist, irgendwie aber auch nicht. Denn bei Schäfer Shop ist man längst über den Klassiker im Portfolio hinaus. Die Betzdorfer sind mitten dabei, sich neu zu erfinden, gehen sowohl extern als auch intern vermeintlich ungewöhnliche Wege und überlegen, wie die Zukunft der Arbeit für das Unternehmen selbst und die Kunden aussehen kann. Und das im 50. Jahr des Bestehens.

Dieses Jubiläum allein war Anlass genug für Landrat Dr. Peter Enders, der Traditionsfirma einen Besuch abzustatten. Begleitet wurde er dabei von Kreis-Wirtschaftsförderer Lars Kober, Bürgermeister Joachim Brenner und Michael Becher, dem Wirtschaftsförderer der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain. Gastgeber für die Vertreter beider Verwaltungen waren die Geschäftsführer Andreas Reuter und Andreas Dietz. Schnell war klar: Mit dem Schäfer Shop vor 50 oder 25 Jahren hat der Schäfer Shop im Jahr 2025 nur noch wenig zu tun.

So erhielten die Gäste zunächst Einblicke in ein spannendes Projekt: Für drei Monate waren Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen für ein „Strategy Lab“ freigestellt worden, um sich Gedanken über neue Formen der Arbeit zu machen. Was nach reichlich Spielerei klingt, hatte laut Reuter bereits einen konkreten Mehrwert für das Unternehmen in Form zweier Geschäftsmodelle.

Die Geschäftsführung hat aus dem „Strategy Lab“ aber auch ganz eigene Erkenntnisse gewonnen: „Die Anforderungen an Führungskräfte haben sich stark verändert. Es hat sich gezeigt: In solchen Teams können wir in kürzerer Zeit deutlich mehr erreichen“, stellte Reuter fest. Perfekte Teamarbeit erlebten die Besucher anschließend ebenso in der „Data Community“ von Schäfer Shop, wo Experten die Kolleginnen und Kollegen nicht nur im operativen Tagesgeschäft unterstützen, sondern mithilfe der Datenanalysen auch Wachstumspotenziale aufzeigen.

Das alles hat auch den Hintergrund: Den Standard vieler Wettbewerber will Schäfer Shop hinter sich lassen, um sich noch besser auf Kundenbedarfe einstellen zu können. Das man auf dem richtigen Weg ist, zeigen allein die zahlreichen Auszeichnungen, ob nun als Top-Arbeitgeber oder im B2B-Geschäft.

Dabei haben die Betzdorfer schon in der Vergangenheit nicht vor Kurskorrekturen zurückgeschreckt. So erinnerte Andreas Dietz daran, dass man sich im Zuge der Finanzkrise 2008/09 komplett vom Privatgeschäft getrennt habe. 16 Jahre später spürt die Geschäftsführung nunmehr eine spürbare Zurückhaltung bei den gewerblichen Kunden. „Die Firmen investieren nicht mehr“, so die Beobachtung. Um hier gegenzusteuern, stehen derzeit ineffiziente Strukturen auf dem Prüfstand, aber auch die Ausrichtung. Reuter sieht den heimischen Markt in einer Abwärtsspirale. „Zwei Drittel unseres Umsatzes generieren wir in Deutschland, wir müssen daher viel internationaler denken und agieren“, lautet seine Vorgabe.

Landrat Enders teilt diesen Eindruck: „Ich spüre bei meinen Besuchen in den Unternehmen eine große Skepsis und Ängstlichkeit.“ Die neue Bundesregierung müsse endlich die richtigen Rahmenbedingungen setzen, dazu gehören für ihn eine auf echte Fachkräfte ausgerichtete Migrationspolitik, aber auch eine Korrektur bei manchen Sozialleistungen. Für Schäfer Shop selbst hatte der Landrat nicht nur Glückwünsche und Gastgeschenke zum Jubiläum mitgebracht, sondern auch viele lobende Worte: „Wer sich 50 Jahre in einem durchaus hartumkämpften Umfeld behauptet, verdient allein schon höchsten Respekt. Wie man sich hier aber den Herausforderungen unserer Zeit stellt und dabei auch die Mitarbeitenden mit ins Boot holt, ist sicher für den gesamten Landkreis beispielhaft.“