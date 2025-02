BEROD-WAHLROD – Der SC „Union“ 1952 Berod/Wahlrod lädt zur Jahreshauptversammlung ein

Der SC „Union“ 1952 Berod/Wahlrod lädt die Vereinsmitglieder am Freitag,Februar 2025 ab 19:30 Uhr zur Jahreshauptversammlung in das Sportheim nach Berod ein. Tagesordnung: 1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden; 2. Gedenken an die verstorbenen Vereinsmitglieder; 3. Berichte der Vorstandsmitglieder; 4. Bericht der Kassenprüfer; 5. Entlastung des Vorstandes; 6. Wahl eines Versammlungsleiters; 7. Neuwahlen; 8. Wahl der Kassenprüfer für die nächste JHV; 9. Beschluss über eventuell vorliegende Anträge; 10. Ehrungen; 11. Sonstiges.

Ergänzende Tagesordnungspunkte können bis zum 19. Februar 2025 beim 1. Vorsitzenden Klaus-Jürgen Ehlgen, Raiffeisenstraße 47, 57632 Flammersfeld eingereicht werden.