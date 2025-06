BERLIN – STADT NEUWIED – Von der Deichstadt in die Hauptstadt – Jugendbeirat Neuwied auf Bildungsreise in Berlin

Vier Tage, unzählige Eindrücke: Der städtische Jugendbeirat kehrte Mitte Mai mit vielen neuen Perspektiven von seiner Bildungsfahrt aus Berlin zurück. Im Mai stand für die Jugendlichen nicht nur politisches und historisches Lernen auf dem Programm – die Gruppe stärkte auch spürbar ihren Zusammenhalt.

Schon am Anreisetag begann die Reise mit einer Tour durch das Zentrum der Hauptstadt – vorbei am Alexanderplatz bis zum Brandenburger Tor. Dort ging es um die Geschichte der Berliner Mauer und deren Auswirkungen auf das Leben in Ost und West. In den folgenden Tagen besuchten die Teilnehmenden unter anderem das Wall Museum an der East Side Gallery, den Deutschen Bundestag sowie das Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Besonders die Eindrücke aus dem Holocaust-Mahnmal und dem dazugehörigen Museum hinterließen einen bleibenden Eindruck.

Neben dem inhaltlich dichten Programm blieb auch Zeit für Gespräche und gemeinsames Erleben. „Diese gemeinsamen Abende haben uns als Jugendbeirat nochmal näher zusammengebracht und gezeigt, wie gut wir als Team funktionieren können. Insgesamt war die Bildungsfahrt für uns alle eine sehr bereichernde Erfahrung“, berichtet Jugendbeiratsmitglied Derin Khamoka rückblickend.