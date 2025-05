BERLIN – Ellen Demuth wird Mitglied im Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, im Auswärtigen Ausschuss, im Ausschuss für Kultur und Medien, sowie im Gesundheitsausschuss

Die CDU-Bundestagsabgeordnete im Wahlkreis Neuwied-Altenkirchen, Ellen Demuth, wird für die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag künftig als Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, als Ordentliches Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, als Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur und Medien, sowie als stellvertretendes Mitglied im Gesundheitsausschuss tätig sein. Dabei gibt es viel zu tun für den Wahlkreis Neuwied-Altenkirchen: „Ich freue mich sehr über das Vertrauen meiner Fraktion, mich in vier so entscheidende Ausschüsse zu berufen. Bildung ist der Schlüssel für die Zukunft. Ich setze mich dafür ein, dass wir besonders im ländlichen Raum moderne Kitas und Schulen haben.

Die im Koalitionsvertrag vereinbarte Kita-Qualität und Digitalisierung der Schulen müssen schnell vorangebracht werden. Unsere Kinder und Jugendlichen brauchen optimale Voraussetzungen, um gut vorbereitet in die Zukunft zu starten.“ Zudem will sie sich gezielt für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie gegen Einsamkeit im Alter engagieren: „Diese Themen sind für den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft enorm wichtig. Gerade in Zeiten gesellschaftlicher Veränderungen müssen wir Familien stärken, beispielsweise durch bessere Betreuungsmöglichkeiten und flexible Arbeitszeitmodelle. Ebenso müssen wir älteren Menschen helfen, aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, um Einsamkeit und Isolation zu vermeiden.“ Im Auswärtigen Ausschuss möchte Ellen Demuth dazu beitragen, dass Deutschland international klare Verantwortung übernimmt, besonders für Frieden und Sicherheit in Europa. „Eine starke europäische Zusammenarbeit und diplomatisches Engagement sind wichtiger denn je.“

Ellen Demuth wird zudem als Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur und Medien tätig sein: „Kultur und Medien prägen maßgeblich unsere Gesellschaft und Identität. Mit meiner Erfahrung aus dem Landtag kann ich hier direkt an die Arbeit gehen. Kultur ist nicht nur identitätsstiftend, sondern auch ein wesentlicher Faktor für Lebensqualität und gesellschaftlichen Zusammenhalt.“ Als stellvertretendes Mitglied im Gesundheitsausschuss setzt sie sich für die Sicherung und Weiterentwicklung der Krankenhaus- und Ärztelandschaft im ländlichen Raum ein: „Unsere medizinische Versorgung im Wahlkreis braucht eine verlässliche Zukunftsperspektive. Gerade im ländlichen Bereich sind gut ausgestattete Krankenhäuser und die Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung essenziell. Hier möchte ich mit Nachdruck Verbesserungen erreichen und bestehende Strukturen sichern. Ich freue mich sehr, dass ich als stellvertretendes Mitglied im Gesundheitsausschuss direkt an diesen wichtigen Themen mitarbeiten kann.“

Abschließend blickt Ellen Demuth optimistisch auf die anstehende Arbeit im Bundestag: „Endlich geht es nun um die inhaltliche Arbeit. Wir haben viel vor uns, und ich freue mich mit großer Motivation darauf, die Zukunft unseres Wahlkreises aktiv zu gestalten. Packen wir es gemeinsam an!“