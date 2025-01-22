BERLIN – Ellen Demuth MdB begrüßt 40.000 Euro Bundesförderung für Projekt des Landesmusikverbands in Neuwied-Engers

Ellen Demuth MdB begrüßt die Bundesförderung in Höhe von 40.000 Euro für die Amateurmusik in der Region: Der Landesmusikverband Rheinland-Pfalz erhält das Geld für das Projekt „Zukunftsmusik Ehrenamt“, das mit Schulungen und Fortbildungen in Neuwied-Engers umgesetzt wird.

„Ich freue mich sehr, dass diese Förderung für Amateurmusiker in unsere Region geht. Musikvereine leisten einen wichtigen Beitrag für das kulturelle Leben und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Gerade im ländlichen Raum sind sie oft ein zentraler Treffpunkt für Menschen aller Generationen“, sagt die Wahlkreisabgeordnete Demuth.

Mit dem Projekt sollen Ehrenamtliche gezielt unterstützt und Vereine fit für die Zukunft gemacht werden. Die Förderung stammt aus dem Amateurmusikfonds des Bundes, der kulturelles Engagement vor Ort stärkt.

„Mit dieser Förderung investiert der Bund in die Menschen, die sich ehrenamtlich in unseren Musikvereinen engagieren. Dass das Projekt die maximale Fördersumme von 40.000 Euro erhält und in Neuwied-Engers umgesetzt wird, ist eine großartige Nachricht für unsere Region“, so Demuth. Foto: Tjark-Thoenssen