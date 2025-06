BERLIN – Bewerbungsaufruf Stiftung Lebendige Stadt „Gemeinsam gegen einsam“

Ellen Demuth, Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Neuwied/Altenkirchen, weist auf den Stiftungspreis 2025 der Stiftung „Lebendige Stadt“ hin, der in diesem Jahr unter dem Thema „Gemeinsam gegen einsam“ steht. Dieser Preis richtet sich an herausragende Projekte, die gezielt der Einsamkeit und sozialen Isolation entgegenwirken und den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern.

„Immer mehr Menschen in Deutschland erleben soziale Isolation – unabhängig von Alter, Herkunft oder Lebenssituation. Besonders die Zahl der Alleinlebenden in deutschen Haushalten wächst. Umso wichtiger sind Initiativen, die der Einsamkeit aktiv entgegenwirken und den Austausch sowie das Miteinander stärken“, so Ellen Demuth. In Deutschland leben rund 41 Millionen Haushalte, von denen 41 Prozent von alleinstehenden Personen bewohnt werden. Diese Zahl wächst kontinuierlich und betrifft sowohl städtische als auch ländliche Regionen.

Der Stiftungspreis 2025 sucht vorbildliche Projekte, die die gesellschaftliche Teilhabe fördern und den Menschen ein Gefühl der Zugehörigkeit vermitteln. Besonders gesucht werden nachhaltige, wirtschaftlich umsetzbare Lösungen, die in anderen Regionen als Modell dienen können. „Es geht darum, Lösungen zu fördern, die dauerhaft Wirkung zeigen und zur Nachahmung anregen“, erklärt Ellen Demuth.

Der Stiftungspreis ist mit einer Preissumme von 30.000 Euro dotiert. Bewerbungen können bis zum 30. Juni 2025 eingereicht werden. Weitere Informationen, sowie das Bewerbungsformular und detaillierte Erläuterungen zum Stiftungspreis 2025, sind auf der Website der Stiftung „Lebendige Stadt“ verfügbar: www.lebendige-stadt.de/stiftungspreis. „Ich ermutige alle Organisationen und Initiativen, sich mit ihren Projekten zu bewerben und einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Einsamkeit in unserer Gesellschaft zu leisten“, so Demuth abschließend.