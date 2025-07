BERLIN – Bätzing-Lichtenthäler mit bestem Ergebnis in SPD-Bundesvorstand gewählt

Am Wochenende fand in Berlin der ordentliche Parteitag der Bundes-SPD statt, Sabine Bätzing-Lichtenthäler, die heimische SPD-Landtagsabgeordnete, wurde mit einem herausragenden Ergebnis von 92,7 % in den Bundesvorstand gewählt. Damit erzielte sie das beste Ergebnis der Beisitzenden, noch vor Boris Pistorius und Andreas Bovenschulte.

Alexander Schweitzer wurde mit 95,3 % zum stellvertretenden Bundesvorsitzenden und Katarina Barley zur Beauftragten des Parteivorstands für Europa mit 92,2% Prozent gewählt.

„Dreimal über 90 Prozent – mit diesem Erfolg kehrt die SPD Rheinland-Pfalz aus Berlin zurück“, freut sich die SPD-Landesvorsitzende und Landtagsabgeordnete Bätzing-Lichtenthäler. Als Beisitzerin im Bundesvorstand will sie noch mehr rheinland-pfälzischen Spirit in den Vorstand einbringen und die rheinland-pfälzischen Interessen auf der Bundesebene vertreten. Fotos: M. Leidig-Petermann