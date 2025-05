BERLIN – Aus der Deichstadt in die Hauptstadt – Jugendzentrum Big House fährt im Sommer wieder nach Berlin

Während im politischen Berlin noch intensiv an der Bildung einer neuen Bundesregierung gearbeitet wurde, waren die Berlin-Pläne des Neuwieder Jugendzentrums Big House schon längst in trockenen Tüchern. Nach der erfolgreichen Exkursion im vergangenen Jahr wird es auch in den kommenden Sommerferien wieder eine Bildungsfahrt nach Berlin geben. Vom 8. bis zum 12. Juli besucht eine Big House-Reisegruppe die deutsche Hauptstadt – und hat dort große Pläne: Fünf Tage lang werden die Neuwieder Jugendlichen ausgiebig die Spreemetropole erkunden und dabei unter anderem bei einer „Hop On-Hop Off“-Bustour die bekanntesten Sehenswürdigkeiten abklappern. Fest eingeplant sind zudem der Besuch des Holocaust Mahnmals sowie des Berliner Olympiastadions. Als großes Highlight steht ein Besuch im Bundestag in der letzten Sitzungswoche, bevor das Parlament in die Sommerpause geht, auf dem Programm. Natürlich werden die Teilnehmenden darüber hinaus auch reichlich Zeit haben, die Hauptstadt in kleinen Gruppen auf eigene Faust zu erkunden.

Die Anreise erfolgt gemeinsam von Neuwied aus mit dem Zug, übernachtet wird in einem Hostel im Berliner Stadtzentrum. Wer zwischen 14 und 17 ist und Lust hat, im Sommer gemeinsam mit dem Big House ein wenig Hauptstadtluft zu schnuppern, kann sich noch bis zum 25. Mai für die Ferienreise anmelden. Für die Teilnahme ist ein Eigenanteil von 225 Euro zu leisten, der die Fahrt-, Unterbringungs- und Verpflegungskosten umfasst. Einzelförderungen können beim Big House angefragt werden. Weitere Informationen zu diesem und weiteren Freizeitangeboten und Ausflügen des Big House sind vor Ort im Jugendzentrum, Museumstraße 4a, oder per E-Mail an jugendzentrum@neuwied.de erhältlich.