BENNAU – Einbruch in ein Einfamilienhaus in Asbach, Ortsteil Bennau

Mittwoch, 18.02.2026, im Zeitraum zwischen 17.00 Uhr und 21:00 Uhr, ereignete sich in der Ortslage 53567 Asbach, Ortsteil Bennau ein Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte verschafften sich Zutritt zum Grundstück und hebelten eine Terrassentür auf. Das Haus wurde durchsucht und Bargeld sowie Schmuck entwendet. Die Polizeiinspektion Straßenhaus hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Rahmen dieser Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf ein flüchtiges Fahrzeug. Hierbei soll es sich um einen dunklen VW Passat gehandelt haben. Zeugen die Hinweise, insbesondere zu dem Fahrzeug und deren Insassen geben können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Quelle Polizei