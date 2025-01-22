BENDORF – Diebstahl eines Motorrollers in Bendorf

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag (25.05.- 26.05.2026) zwischen 20:00 Uhr und 06:00 Uhr einen Motorroller auf einem öffentlichen Parkplatz in der Engerser Landtraße in 56170 Bendorf entwendet. Bei dem gestohlenen Roller handelt es sich um einen Yamaha XC 125 TR in der Farbe Silber. Hinweise auf die Tat oder verdächtige Personen liegen derzeit nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Rollers geben können, sich bei der Polizeiinspektion Bendorf unter der Telefonnummer 02622 94020 zu melden. Quelle: Polizei