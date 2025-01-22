BENDORF – Die Polizei Bendorf öffnet ihre Tore

Am Samstag, 20. September 2025 von 10:00 bis 16:00 Uhr lädt die Polizei Bendorf Groß und Klein zum Tag der offenen Tür ein.

Verschiedene Attraktionen locken an diesem Tag in den Lohweg 34 nach Bendorf. Neben Touren durch die Dienststelle werden unsere Fahrzeugflotte und Ausrüstung im wahrsten Sinne hautnah präsentiert. Es wird Vorführungen unserer Diensthundestaffel, der Alkohol- und Drogenmoderatoren und des Unfallaufnahmeteams geben.

Interessierte Bewerber können sich auch gleich von unseren Einstellungsberatern für den Beruf begeistern lassen. Und die Kleinsten können sich sogar einen Kinderdienstausweis verdienen. Bei der ganzen „Anstrengung“ soll das leibliche Wohl natürlich nicht zu kurz kommen.

Da die Parkmöglichkeiten im Umkreis unserer Dienststelle begrenzt sind, bitten wir entweder den Parkplatz Mühlenstraße oder den am Kaufland in Bendorf mitzubenutzen. Wir sind uns sicher, dass dieser Tag sowohl für die Bendorfer Polizei, als auch für die Besucherinnen und Besucher einen bleibenden Eindruck hinterlassen wird und würden uns freuen, Sie unter unseren Gästen begrüßen zu dürfen! Quelle: Polizei