BAD MARIENBERG – Westerwälder Kulturpreis 2026 – Auszeichnung für herausragendes kulturelles Engagement – Service Clubs würdigen die Vielfalt und Qualität der Kulturlandschaft in der Region

Der Träger des Westerwälder Kulturpreises 2026 steht fest. Der mit 4.000 Euro dotierte Kulturpreis geht an den Kapellenverein Ruppach-Goldhausen für die Kapelle Goldhausen.

Seit 2014 verleihen die Lions Clubs Altenkirchen, Bad Marienberg, Montabaur-Hachenburg, Westerwald sowie die Rotary Clubs Montabaur und Westerwald den Westerwälder Kulturpreis im zweijährigen Turnus. Ausgezeichnet werden Persönlichkeiten, Vereine oder Institutionen, die durch ihr Wirken eng mit dem Westerwald verbunden sind und sich in den Bereichen Literatur, Musik, Bildende Kunst oder anderen kulturellen Feldern besonders verdient gemacht haben.

Über die Vergabe entschied eine Jury aus Vertreterinnen und Vertretern der beteiligten Service Clubs sowie externen Kulturfachleuten. Unterstützt wurde die Auswahlkommission von Genoveva Bachmeier-Runge, Leiterin des Sachgebiets Kultur der Verbandsgemeinde Montabaur, Johannes Schmidt, Kulturreferent der Verbandsgemeinde Westerburg, sowie Dr. Ulrike Fuchs, Gründerin des „WW Kulturpreises“ aus Westerburg.

Neben dem Hauptpreis wurden folgende Anerkennungspreise vergeben:

Der erste Anerkennungspreis (500 Euro) geht an das Projekt „Paulus – Neue Wege gehen“, ein Gemeinschaftsprojekt des Konzertchors Wirges 1978 e. V. und des Vox Humana Ensembles Westerburg.

Der zweite Anerkennungspreis (je 250 Euro) wird geteilt und geht an die Ausstellungsreihe „Die Goldenen Zwanziger“ im b-05 sowie an das Druckerei-Museum von Reinhard Zado.

Wie knapp die Entscheidung ausfiel, zeigt das Ergebnis der Jury: Zwischen dem Hauptpreis und dem ersten Anerkennungspreis lag lediglich ein Punkt. Beim zweiten Anerkennungspreis erzielten sogar zwei Projekte die gleiche Punktzahl, sodass die Auszeichnung geteilt wird.

„Jede einzelne Bewerbung war auf ihre Weise beeindruckend und hat der Jury viel Freude bereitet. Das hohe Niveau und die Vielfalt der eingereichten Projekte haben einmal mehr gezeigt, wie lebendig und wertvoll die Kulturlandschaft im Westerwald ist“, sagt Beatrix Binder, Sprecherin des Arbeitskreises und Mitglied des Lions Clubs Bad Marienberg.

Im Namen der Westerwälder Service Clubs bedankt sie sich herzlich bei allen Bewerberinnen und Bewerbern für ihre Beiträge und ihr Engagement. Allen Kulturschaffenden wünscht sie viel Erfolg, kreative Inspiration und zahlreiche begeisterte Besucherinnen und Besucher.

Die feierliche Verleihung des Westerwälder Kulturpreises findet am 24. Oktober 2026 um 20 Uhr im KulturSalon der Stadthalle Altenkirchen statt. Sie ist eingebettet in den Konzertabend des Frankfurter Kabarettisten und Schellackplatten-Sammlers Jo van Nelsen mit seinem Programm „Ein Panter in Berlin – Kurt Tucholsky und der Sound der 20er Jahre“.

Mit Texten, Chansons und Geschichten rund um Kurt Tucholsky lässt Jo van Nelsen die Atmosphäre der Goldenen Zwanziger lebendig werden. Die Westerwälder Serviceclubs freuen sich darauf, die Preisträger in diesem festlichen Rahmen zu ehren.