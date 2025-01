BAD MARIENBERG – Verkehrsunfallflucht Bismarckstraße in Bad Marienberg

Am 31. Januar 2025, gegen 11:00 Uhr, befuhr ein Mann mit seinem VW Touran die Bismarckstraße in Bad Marienberg aus Richtung Zinhain kommend und beabsichtigte weiter in Richtung Neuer Weg zu fahren. Der Unfallverursacher befuhr mit seinem Pkw ebenso die Bismarckstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Auf Höhe des dortigen Rossmanns fuhr der Unfallverursacher zu weit auf die Gegenfahrspur, sodass die jeweiligen Außenspiegel miteinander kollidierten. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne jegliche Feststellungen ermöglichen zu können. Bitte jegliche Hinweise bei der Polizeiinspektion Hachenburg melden. Quelle: Polizei