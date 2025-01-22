BAD MARIENBERG – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort – Bad Marienberg

Am 10. September 2025 ereignete sich zwischen 11:10 Uhr und 11:35 Uhr in der Bismarkstraße in Bad Marienberg ein Verkehrsunfall. Es wurde ein, am rechten Straßenrand geparkter, silberner Toyota am linken Außenspiegel beschädigt. Vermutlich stieß der Unfallverursacher beim Vorbeifahren dagegen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen dreistelligen Eurobetrag. Die Polizei Hachenburg bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 02662/95580 zu melden. Quelle Polizei