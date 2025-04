BAD MARIENBERG – Spendengala zum Deutschen Sportabzeichen – Sparkasse Westerwald-Sieg fördert Schulen und Vereine mit knapp 50.000 Euro

Die Sparkasse Westerwald-Sieg (SKWWS) spendet knapp 50.000 Euro an Schulen und Vereinen für die Erlangung des Deutschen Sportabzeichens. Jede Schule, jeder Verein, in den Landkreisen Westerwald und Altenkirchen, sind berechtigt, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Im zurückliegenden Jahr waren es insgesamt 40 Schulen und 32 Vereine aus den Landkreisen Altenkirchen und Westerwald. Für jede erfolgreiche Sportabzeichenprüfung erhalten die Schulen und Vereine zehn Euro von der SKWWS.

Die SKWWS hatte zur Spendengala „Sportabzeichen“ in den Konferenzraum der Hauptfiliale nach Bad Marienberg eingeladen. Im Rahmen einer Feierstunde wurde den Vertretern der geförderten Schulen und Vereine Urkunden und symbolisch die Spenden überreicht.

Dr. Andreas Reingen, Vorstandsvorsitzender der SKWWS, lobte das sportliche Engagement der Schulen und Vereine. Er habe nichts dagegen, wenn in diesem Jahr die 60.000 Euro-Marke erreicht werde. Als Ehrengast begrüßte Peter Mohr, von der Presseabteilung der SKWWS, die Fußballerin Leonie Wäschenbach, die ihren Wohnsitz in Katzwinkel hat. Sie steht bei der SG Andernach in der Zweiten Fußballbundesliga der Frauen unter Vertrag. Mohr führte mit der Fußballerin ein Interview, in dem sie vom schwierigen Weg von unten bis in den Spitzenfußball berichtete.

72 Urkunden wurden im Anschluss überreicht. Das waren: August-Sander-Schule Realschule plus, VG Altenkirchen-Flammersfeld; Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Astrid-Lindgren-Grundschule, Martin-Luther-Grundschule Betzdorf, Maximilian-Kolbe-Förderschule und Westerwaldschule Realschule plus, alle VG Betzdorf-Gebhardshain; Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden, VG Daaden-Herdorf; Grundschule Etzbach, VG Hamm; Kopernikus-Gymnasium Wissen.

Grundschule Unnau, VG Bad Marienberg; Grundschule im Buchfinkenland, Anne Frank Realschule +, Heinrich-Roth-Realschule plus, Joseph-Kehrein-Schule, Mons-Tabor-Gymnasium, alle VG Montabaur. Realschule + Hoher Westerwald, VG Rennerod; Oberwaldschule Grundschule Selters, Integrierte Gesamtschule Selters, beide VG Selters; Adolf-Reichwein-Grundschule Meudt, Erich-Kästner-Grundschule Hundsangen, Grundschule am Eichberg, alle VG Wallmerod; Overbergschule Grundschule Siershahn, Theodor-Heuss Grundschule, beide VG Wirges.

Altenkirchener Sportgemeinschaft 1883 e.V., DLRG Ortsgruppe Altenkirchen e.V., Lebenshilfe e.V., SV Leuzbach-Bergenhausen 1924 e.V., SSV Weyerbusch, alle VG Altenkirchen-Flammersfeld; DJK Betzdorf, DLRG Betzdorf-Kirchen e.V., beide VG Betzdorf-Gebhardshain; Daadener Turnverein 1908 e.V., Judo- und Ju-Jutsu Verein Daaden e.V., beide VG Daaden-Herdorf; DJK Jahnschar Mudersbach, VfL Kirchen, beide VG Kirchen; VfB Wissen in der LG Sieg, VG Wissen.

TuS Bad Marienberg, WSG Skigemeinschaft Bad Marienberg, beide VG Bad Marienberg; FC Mündersbach, Leichtathletik TuS Hachenburg, beide VG Hachenburg; DLRG Montabaur, Spvgg 1920 Horbach e.V., TUS Montabaur, alle VG Montabaur; TV08 Baumbach eV, VG Ransbach-Baumbach; Turnverein 1901 Rennerod e.V., VG Rennerod; Herschbacher SV 1921 e.V., Spielvereinigung Steinefrenz/Weroth, TV Schwarz-Weiß Meudt e.V., alle VG Wallmerod. Fotos: ariwa