BAD MARIENBERG – Körperverletzung in Bad Marienberg, in der Parkhaus Albrechtstraße

Eine Personengruppe mit mehreren, vermutlich acht jungen männlichen Personen griff am 13.06.2026, gegen 22:31 Uhr ein Pärchen im Bereich des Parkhauses an. Im Verlaufe der Auseinandersetzung wurde die männliche Person durch Tritte verletzt. Die Täter entfernten sich anschließend unerkannt. Sollten sich Zeugen des Vorfalls finden, so werden sie gebeten sich mit der Polizei in Hachenburg in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei