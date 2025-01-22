BAD MARIENBERG – Diebstahl aus Firmenfahrzeug in Bad Marienberg

In der Zeit zwischen 01. Oktober 2025, 18:00 Uhr und 02. Oktober 2025, 10:00 Uhr drangen Unbekannte in einen Firmentransporter in der Marktstraße in Bad Marienberg ein. Aus dem Fahrzeug wurden mehrere Elektrowerkzeuge mit Zubehör entwendet. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/9558-0 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle Polizei