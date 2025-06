BAD KREUZNACH – Schwerer Verkehrsunfall in Bad Kreuznach – Fahrradfahrer schwer verletzt

Am 26. Juni 2025 gegen 22.31 Uhr ereignete sich in 55543 Bad Kreuznach in der Stromberger Straße ein Verkehrsunfall. Ein E-Bike-Fahrer befuhr die Stromberger Straße in Fahrtrichtung Hochstraße, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Bordsteinkante des Gehwegs, wurde sein Fahrrad geschleudert und stürzt zu Boden. Da der Fahrradfahrer zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm trug, konnten hier schlimmere Verletzungen verhindert werden. Durch einen Unfallzeugen konnten sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet werden. Der Fahrradfahrer wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Quelle Polizei