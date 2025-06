BAD HÖNNINGEN – Wohnungsbrand in Bad Hönningen – eine Person verletzt

BAD HÖNNINGEN – Wohnungsbrand in Bad Hönningen – eine Person verletzt04

Am 13. Juni 2025 gegen 22 Uhr wurde von der Leitstelle Montabaur ein Brand in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße in Bad Hönningen gemeldet. Die Feuerwehr rettete eine Person aus der Brandwohnung, die anschließend mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus zur medizinischen Abklärung transportiert wurde. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden, so dass es nicht zu einem Übergreifen auf andere Wohnungen kam. Im Einsatz waren neben der Polizei Linz und des Rettungsdienstes die Feuerwehreinheiten aus Bad Hönningen und Rheinbrohl mit 40 Kräften. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Quelle Polizei