BAD HÖNNINGEN – Unfallflucht in Bad Hönningen – Zeugenaufruf

Am 08. August 2025 zwischen 21:00 Uhr und 22:30 Uhr stellte der Geschädigte seinen schwarzen Skoda Fabia mit OHZ- Kennzeichen auf dem Parkplatz am Rathaus in Bad Hönningen ab. Im Nachgang bemerkte er eine Beschädigung an der hinteren, linken Fahrzeugseite. Diese ist beim Ein- oder Ausparken durch einen anderen PKW entstanden. Der Fahrzeugführer verließ jedoch die Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen. Quelle Polizei