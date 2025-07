BAD HÖNNINGEN – Schwerer Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich L 257-254mit schwerverletzter Sozia bei Weissfeld

Mittwochnachmittag, kam es im Kreuzungsbereich der L 257 und der L 254 bei Weissfeld zu einem Verkehrsunfall zwischen einem abbiegenden PKW und einem, mit zwei Personen besetzten Motorroller. Der aus Fahrtrichtung Bad Hönningen kommende 20-jährige Fahrer des PKW beabsichtigte von der L 257 nach links in die L 254 abzubiegen und übersah den aus Richtung Hausen kommenden Roller. Der PKW erfasste den Roller, so dass der Fahrer und die Sozia stürzten. Die 60-jährige Sozia zog sich eine schwere Verletzung am linken Fuß zu. Der Fahrer des Rollers wurde leicht verletzt. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des PKW blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der entstanden Schaden liegt im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Im Zuge der Unfallaufnahme kam es zu keiner nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigung. Quelle Polizei