BAD HÖNNINGEN – Philosophie ist (auch) weiblich: Erste Philosophische Sommernacht in Bad Hönningen

In Kooperation mit den Gleichstellungsstellen der Verbandsgemeinde Bad Hönningen und des Kreises Neuwied lädt die KreisVolkshochschule Neuwied am Dienstag, 08. Juli 2025, zur 1. Philosophischen Sommernacht in den Pfarrgarten der evangelischen Kirche Bad Hönningen ein. Unter dem Titel „Philosophie ist (auch) weiblich“ erwartet die Teilnehmenden ein spannender Abend voller Denkanstöße, Diskussionen – und sogar ein wenig Magie.

Denn Referent ist Dr. Andreas Michel, promovierter Philosoph und professioneller Zauberkünstler, der als „Zauberphilosoph ANDINO“ bekannt ist. Mit seinem besonderen Blick auf zwei traditionell männerdominierte Bereiche – Philosophie und Illusionskunst – nimmt er das Publikum mit auf eine ebenso unterhaltsame wie tiefgründige Reise.

Im Zentrum des Abends steht die Frage, warum Frauen in der Geschichte der Philosophie so lange eine Randerscheinung waren – und warum sich das nun langsam, aber sicher ändert. Der Referent beleuchtet die historische Entwicklung von der „Geschichte der Philosophinnen“ des Gilles Ménage (1690) bis hin zu den heutigen bedeutenden Denkerinnen wie Martha Nussbaum und Judith Butler. Letztere wird mit ihren Thesen zur Geschlechteridentität einen zweiten inhaltlichen Schwerpunkt des Abends bilden.

Neben informativen Impulsen bietet die kostenfreie Veranstaltung viel Raum für Diskussionen und Austausch – ob in der Runde oder bei einem kleinen Snack in der Pause. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung erforderlich unter www.kvhs-neuwied.de/G120-25-1 oder 02631 347813. Foto: Dr. Andreas Michel-Andino