BAD HÖNNINGEN – Kellereinbruch in ein Mehrfamilienhaus in Bad Hönningen

Das Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus in der Waldbreitbacher Straße in Bad Hönningen wurde zum Ziel von einem oder mehreren Tätern. Der Inhaber des Kellerabteils stellte den Einbruch am 10. Juni 2025 gegen 09:30 Uhr fest und alarmierte die Polizei Linz/Rhein. Die Tat dürfte sich bisherigen Ermittlungen zufolge zwischen dem 05. Juni 2025, 15:00 Uhr und Dienstagvormittag ereignet haben. Aus dem Kellerabteil wurden diverse Gegenstände, u.a. Werkzeug, Computerzubehör und Motorradhelme entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, welche im vorgenannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich telefonisch unter 02644-9430 zu melden. Quelle Polizei