BAD DÜRKHEIM – Motorradfahrer stirbt nach Verkehrsunfall auf der B 37

Sonntagmittag, 13. Juli 2025, gegen 13:00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 37, zwischen Bad Dürkheim und Frankenstein zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei befuhr ein 58-jähriger Motorradfahrer die Bundesstraße von Bad Dürkheim in Richtung Frankenstein und kam in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Leitplanke und kam zu Fall. Ein nachfolgender 56jähriger Motorradfahrer kollidierte mit der gestürzten Person. Der 58-jährige Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Ein Gutachter wurde von der Staatsanwaltschaft beauftragt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Quelle Polizei