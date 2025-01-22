BAD DÜRKHEIM – Abgestürzter Fallschirmspringer in Bad Dürkheim

Samstagnachmittag, 30. August 2025 gegen 15:30 Uhr kam es zu einem Folgenschweren Unfall eines Fallschirmspringers auf dem Segelflugplatz in den Almen in Bad Dürkheim. Der 48-jährige Mann sprang aus ca. 3.000 Meter Höhe aus einer Cessna. Sein Sprung verlief zunächst planmäßig. Ca. 30 Meter vor seiner Landung kam es vermutlich zu einem Flugfehler. Er wechselte nochmals seine Position gegen den Wind, was dazu führte, dass sich die Fallgeschwindigkeit enorm erhöhte. Er schlug daraufhin unkontrolliert auf den Boden auf. Durch den Aufprall wurde der 48-jährige schwerstverletzt. Er erlitt schwere innere Verletzungen. Sein gesundheitlicher Zustand sei laut Notarzt derzeit kritisch. Was letztendlich zu dem Absturz führte, muss derzeit noch ermittelt werden. Quelle: Polizei