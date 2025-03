BAD BREISIG – Tödlicher Verkehrsunfall in Bad Breisig

Am 31. März 2024, gegen 09:24 Uhr, wurde eine Fußgängerin beim Überqueren der B 9 in Bad Breisig zwischen zwei stehenden Fahrzeugen von einem anfahrenden LKW erfasst. Die Fußgängerin erlag trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Eine größere Anzahl Angehöriger wurden im Haus der Begegnung durch Notfallseelsorger betreut. Die B 9 musste für die Unfallaufnahme für vier Stunden gesperrt werden. Das spezialisierte Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Koblenz und ein Gutachter wurden mit den Unfallermittlungen beauftragt. Im Einsatz war eine größere Anzahl von Einsatzkräften des Rettungsdienstes sowie der Freiwilligen Feuerwehren Bad Breisig und Sinzig. Augenzeugen des Verkehrsunfalls und der Fahrzeugführer eines silbernen PKW, der sich vor dem verunfallten LKW befand, werden gebeten sich bei der Polizei Remagen unter 02642/9382-0 zu melden. Quelle: Polizei