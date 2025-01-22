BAD BERGZABERN – Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 73-jährigen Mann aus Bad Bergzabern

Seit Mittwoch, 15.07.2026, wird ein in Bad Bergzabern wohnender 73-Jähriger vermisst. Er verließ am Mittwoch gegen 04:00 Uhr seine Wohnung. Zuletzt wurde er zu Hause gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 73-jährige in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten wird.

Beschreibung des 73-Jährigen: – ca. 170 cm groß – schlank – graue lockige Haare – Bekleidung nicht bekannt. Er ist mit eine roten Fiat Fiorino, Kennzeichen SÜW-C491 unterwegs. Weitere Informationen und ein Lichtbild des Vermissten finden Sie hier: https://s.rlp.de/XDNQ3Cc. Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06341 287 0 an die Polizei Landau zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Quelle: Polizei