BAD BERGZABERN – Freilaufender Hund in Bad Bergzabern aufgefunden – Eigentümer gesucht

Samstagvormittag, 14. Juni 2025, wurde gegen 10:45 Uhr ein freilaufender weißer Schäferhund in der Nähe der örtlichen Feuerwehr aufgefunden. Das Tier konnte gesichert und das zuständige Tierheim informiert werden. Derzeit befindet sich der Hund noch in bei der Dienststelle. Aktuell liegen keine Hinweise auf den Eigentümer vor. Zeugen, die Angaben zur Herkunft des Hundes machen können oder den Hund vermissen, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen unter der Rufnummer 06343/9334-0 oder unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de. Quelle Polizei