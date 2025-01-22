AU – Wandern im Auerwald am 5. August

Am Mittwoch, den 5. August 2026 trifft sich die Wandergruppe der Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei“ um 13:45 Uhr vor dem Bahnhof in Au (Sieg). Um 14:00 Uhr startet die ca. 7,5 km Rundwanderung vom Bahnhof zur Unterführung entlang der B 256 bis zum Klärwerk. Rechtsseitig geht die Wanderung auf teils schattigen Waldwegen durch den Auerwald mit schönen Ausblicken zu den umliegenden Orten bis in die Höhen von Leuscheid, wird Hausen erreicht. Anschließend geht es weiter zu dem schön gelegenen Ort Wiedenhof an der B 256. Über die Bahngleise weiter durch Wiedenhof an Feldern unweit der Sieg vorbei bis zur Fußgängerbrücke über die Sieg nach Geilhausen. Der Sieg folgend zur Bahnunterführung in Geilhausen entlang der Bahnstrecke zur Baustelle der historischen Eisenbahnbrücke Au nach Altenkirchen. Die Sieg begleitet uns bis zum Hotel Auermühle. Von hier endet nach 500 Metern die Wanderung am Ausgangspunkt „Bahnhof Au (Sieg)“. Neue Teilnehmer sind herzlich willkommen. Hinweis: Bei starker Hitze ab 30° findet die Wanderung nicht statt. Text und Foto von Wilhelm Otto